شكرا لمتابعة خبر عن منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لـ"طفلها" الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفه المنتج صادق الصباح بشكل عفوي ، أثناء حديثه ، في أحد المقابلات التلفزيونية ، في برنامج "يحدث في مصر" ، حول المشاركة المميزة للفنانة "نانسي عجرم" في غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" في رمضان 2020 ، من أنها حاملة من طفلها الرابع .

وقال صادق الصباح أن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر مسلسل "سكر زيادة" بكل حب ، وهنا سأله الإعلامي شريف عامر هل ستشارك في العمل كضيفة شرف؟ فأجاب المنتج صادق الصباح : " كان نفسها جدا تيجي تحضر معانا بس لما سجلت كانت أزمة التعبئة العامة، وكمان اعتقد انها حامل ربنا يقومها بالسلامة فسجلت فقط".

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منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لطفلها الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين

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وأضاف المنتج أن هناك مفاجأة سوف تنطلق يوم الأحد أو الإثنين، ملمحاً أنها متعلقة بنانسي عجرم ومشاركتها في العمل ولكنه لم يفصح عن الأمر بشكل صريح.