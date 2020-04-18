شكرا لمتابعة خبر عن الألوية التهامية المشتركة بالساحل الغربي تفاجئ الجميع و تصدر بيان شديد اللهجة وتحدد موقفها من العميد طارق صالح (وثيقة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت قيادات الألوية التهامية المنضوية في إطار القوات المشتركة بالساحل الغربي واحدية المعركة مع جميع ألوية المقاومة بالساحل الغربي في مواجهة جماعة الحوثي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الأولوية التهامية وموقع من أغلب قيادات الألوية التهامية وهو ما مثل نفيا غير مباشر لما روجت له بعض مطابخ أعداء الوطن والشرعية مؤخرا عن وجود خلافات بينها وبين قوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق محمد عبدالله صالح.

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حيث عبر البيان الصادر عن اجتماع هذه القيادات في مدينة الخوخة الساحلية عن استنكارهم ورفضهم جميع الأعمال التخريبية والحملات الإعلامية المزيفة والكاذبة والتي تروجها بعض الأحزاب خدمة لأجندة خارجية.

وأشار البيان إلى أن تلك الحملات تهدف إلى إثارة الفتن وتأجيج الخلافات وإثارة النعرات العنصرية والمناطقية التي تستهدف وحدة ولحمة القوات المشتركة.

وأضاف "نؤكد للمجتمع بجميع أطيافه، أن هدفنا واحد ومعركتنا مشتركة، وسنحافظ على لحمة الصف الواحد والجسد الواحد في مواجهة جماعة الحوثي، بعيدين عن المهاترات والصراعات السياسية والدعوات العنصرية والمناطقية الساعية لزرع الفرقة في المنطقة، والتي ندينها ونستنكرها كقيادات ونؤكد أن من يقف خلف تلك الدعوات لا يمثلنا كائنا من كان سواء كان مدفوعا من جهة أو حزب.

وأكدت في بيانها: أن أهدافنا وأولوياتنا تتمثل في تأمين المنطقة والمواطن بدءاً من مديرية الخوخة المؤمّنة وانتهاءً بجميع مناطق الساحل الغربي.