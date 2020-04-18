شكرا لمتابعة خبر عن إعلان رسمي عن موعد إختبارات المرحلة الأساسية والثانوية في مناطق سيطرة الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم،في حكومة جماعة الحوثي المدعو عبدالله النعمي، أن الاختبارات لا زالت قائمة في موعدها المحدد بالنسبة لصفوف المرحلة الأساسية والثانوية، بالإضافة إلى أن موعد الاختبارات بالنسبة لباقي المراحل الدراسية مرهون بالمستجدات المتعلقة بوباء كورونا، موضحاً أن الوزارة ستتخذ القرارات المناسبة في حينها.

وقال بدأنا في البحث عن البدائل المناسبة لإستكمال المناهج الدراسية سواء في صفوف النقل او المرحلتين الاساسية والثانوية، ونحن الان بصدد دراسة عدد من تلك البدائل المناسبة لاستكمال المنهج .

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اضاف هناك بدائل متعدده منها استخدام القنوات المحلية وفي مقدمتها القناة التعليمية، وكذلك الاذاعات المحلية ، كما ان هناك فكرة لانشاء تطبيقات تتضمن شرح مفصل للدروس.