شكرا لمتابعة خبر عن بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها وتعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ما يقرب من شهر من إعلان خطوبة الفنانة ياسمين صبري على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ، والتي كانت حدثاً شغل الرأي العام وأثار جدلاً واسعاً قبل الإعلان الرسمي عن الخطبة.

فاجأ كل من ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة جمهورهما ، اليوم بعقد قرانهما، الذي علق عليه كثير من نجوم الفن المصري.

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بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها و تعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما

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ونشرت الفنانة ياسمين صبري ، صور لعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ، ودونت عليها تاريخ الزواج .

وأصدر العروسان بياناً بخصوص عقد قرانهما ، نشرته صحيفة اليوم السابع: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".