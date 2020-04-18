شكرا لمتابعة خبر عن مراقبون : عبدالملك يغرق العاصمة الموقتة عدن بالظلام إستعدادا لانفجار المواجهات العسكرية بين الجيش ومليشيا المجلس الإنتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، محمد المسبحي، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك يلوذ بالصمت أمام ما تواجهه العاصمة المؤقتة عدن من تهديد باغراقها بالظلام نتيجة عدم توفير الوقود لمحطات التوليد، منوها بان توفير الوقود ليس من مهمة وزارة الكهرباء.

وقال المسبحي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": طبعا مسالة وقود المحطات هي من مسؤولية الحكومة ووزارة المالية ووزارة النفط لكن للاسف موخرا تم اقحام وزارة الكهرباء في كل صغيرة وكبيرة فيما يخص الوقود وتوفيره.

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وأضاف: منذ يومين توقف ضخ الوقود للمحطات وحتى اليوم بسبب افادة المصفاة ان الوقود نفد في خزاناتها بينما السفينة التي تحمل على متنها الديزل المخصص بمحطات الكهرباء بالغاطس حتى انتهاء فترة الحجر الصحي.

وأكد المسبحي بأن لا وزارة النفط ولا رئاسة الوزراء او وزارة المالية او اي جهة اخر طرحت ماهو الحل،

وتابع قائلا: برغم المراسلات والتوضيحات التي قمنا برفعها الا اننا اضطرننا للبحث نحن كوزارة كهرباء على اخذ كميات سلف لانقاذ الموقف وهذا ليس من مهام وزارة الكهرباء والطاقة.

مراقبون أفادوا أن تجاهل معين عبدالملك لهذه القضية يأتي ضمن خطته لإغلاق عدن بالظلام استعدادا لانفجار الوضع العسكري بين قوات الشرعية ومليشيا المجلس الإنتقالي الذي يسيطر على العاصمة عدن.

ولم يستبعد المراقبون تنسيق معين عبدالملك مع المجلس الإنتقالي لايقاف خدمة الكهرباء عن عدن وابين كعمل عسكري ياتي ضمن الخطة التي يعدها الانتقالي