شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي السعودي يعلن بشكل مفاجئ قبل قليل موعد اول ايام شهر رمضان المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن قرار المحكمة العليا الذي أكدت فيه أن جميع المساجد، ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية شهر رمضان، وأنه التزاماً بالإجراءات المتبعة، ستبقى صلوات الجماعة والجمعة، معلقة بهدف الحفاظ على حياة أبناء شعبنا، وحمايتهم من انتشار فيروس (كورونا).

وأعلنت المحكمة العليا رسمياً: لن يتم تحري هلال رمضان من خلال المواطنين وسيتم الاكتفاء بتحري الفلك وشهر رمضان المبارك، يبدأ الجمعة 24 أبريل وعدته 30 يوما.

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وأوضحت المحكمة العليا أنه وبسبب الأوضاع السائدة في المملكة، فإن هيئة كبار العلماء، لن تدعو إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك هذا العام، منعاً للتجمع والتجمهر، وسيتم الاكتفاء بتحري الهلال فلكياً والشهر يبدأ الجمعة 24 أبريل.

فيما يلي نص البيان:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: (بيان من الديوان الملكي) جاءنا من المحكمة العليا ما يلي: القرار رقم ( 96 / هـ) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فإشارة إلى ما أعلنته المحكمة العليا حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ؛ فقد عقدت المحكمة للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1441هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها، والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) متفق عليه، فإن المحكمة العليا تقرر:

أن يوم الجمعة 24 / 4 / 2020 مـ - هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ. والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا