شكرا لمتابعة خبر عن أول تحرك للطيران الإماراتي في سقطرى عقب انقلاب المجلس الانتقالي على الرئيس هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجلت دولة الإمارات 11 مواطناً من رعايا عدة دول علقوا بجزيرة سقطرى وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك.

حيث تم إجلاء رعايا دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا الذين كانوا عالقين في جزيرة سقطرى خلال رحلة سياحية لهم.

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وأكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد بالهول أنه تماشيا مع الجهود التي تبذلها الإمارات في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد فقد قامت بإجلاء عدد من رعاية الدول الصديقة الذين كانوا عالقين في جزيرة سقطرى وتسهيل عمليات إعادتهم ‘إلى بلدانهم.

ويعد هذا اول تحرك عقب انقلاب لواء عسكري كامل على الشرعية والرئيس هادي في سقطرى قبل ايام واعلان اللواء الانضمام للانتقالي