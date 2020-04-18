شكرا لمتابعة خبر عن الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة ميساء مغربي عن مرورها بوعكة صحية مفاجئة ألمت بها الأيام الماضية، دون أن تفصح عن تفاصيلها، وذلك بعد أيام قليلة من محاولة توريطها في قضية مغني الراب السعودي دايلر والقاشينيستا شوق محمد.

ميساء مغربي تمر بوعكة صحية

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الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي

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خرجت ميساء مغربي في فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل، طمأنت من خلاله كل محبيها على وضعها الصحي الآن، بعد مرورها بوعكة صحية مفاجئة واصفة إياها بالعابرة وأنها الآن في أحسن حال.

ميساء مغربي تعلق على محاولة توريطها في قضية دايلر

من جهة أخرى، علقت ميساء مغربي من جديد على محاولة إقحام اسمها في قضية دايلر وشوق محمد المتداولة، بشكرها كل من سأل عليها في الأيام الماضية ومن حاول الدفاع عنها ضد الشائعة المغرضة التي انطلقت، وخصت بالشكر الإعلامي صالح الجسمي الذي اتصل بها على الفور لكي يسأل عن حقيقة ما تم تداوله بشأنها، وأنه لم يلهث وراء السبق الصحفي والخوض في أعراض الناس.

وحذرت ميساء مغربي من الخوض في أعراض الناس والمتاجرة بها فمن ستره الله علينا ألا نفضحه، وكل إنسان معرض لسقطة أو لمكيدة، فعلى الجميع أن ينتبه لهذه النقطة، لأن كل ما نفعله يرد إلينا.

وطلبت ميساء مغربي من متابعيها بعدم سؤالها عن الشائعات المغرضة والتافهة، وأن يتم سؤالها فقط عن فنها وما سوف تقدمه في رمضان.