شاهد : خمس فتيات يمنيات يشعلن شبكات التواصل بعمل فني نوعي وغير مسبوق لأول مرة (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - قام مجموعة من الفنانين اليمنيين بعملية تجميع لاغاني الموسيقار اليمني الكبير العدني محمد سعد عبدالله تم انتاجها وتجميعها عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشارك في العمل الفني المنشور تحت عنوان "فن يمني عن بعد" مجموعة من العازفين والمطربات اليمنيات الشابات . الفكرة التي قدمها عبدالله ال سهل وانتجها الشاب اكرم باعلوي شارك في غنائها كل من الفنانات الواعدات (رحاب القطابري ، نورهات خالد بن عبدات ، شيماء ابراهيم ، هاجر نعمان ، علا الناصري) .

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