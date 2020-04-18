شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يفاجون الجميع بانتشار كثيف غير مسبوق في العاصمة صنعاء واعلان حالة الطواري القصوي لمواجهة السيول الجارفة (صورة وتفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مدير عام العلاقات العامة والتوجيه في مصلحة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي العقيد خالد الشراحي إن المصلحة نشرت فرق الإنقاذ والغواصين على امتداد السائلة في العاصمة، وفي مجرى السيول تحسبا لأي طارئ.

وجدد العقيد الشراحي التأكيد على أن يحذر المواطنين من الاقتراب من مجاري السيول، مشيرا إلى أن هناك أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية للعاصمة صنعاء.

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وأعلنت مصلحة الدفاع المدني في وقت سابق أن سيول جارفة تتجه نحو العاصمة، مشددة على أن يأخذ المواطنون الحيطة والحذر.