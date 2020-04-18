شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق لقوات العميد طارق صالح على استشهاد العقيد الصليحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد العميد صادق دويد، الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الجمعة، على أن "استشهاد ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي متأثرا بإصابته برصاصة قناصة جماعة الحوثي خسارة تؤكد أن الحوثيين أبعد ما يكونون عن السلام".

وقال العميد دويد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني " أن " الفريق الأممي عجز عن أداء دوره في تنفيذ اتفاق السويد والوفاء بالتزاماته الإنسانية والأخلاقية حتى للعاملين ضمن فريقه".

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ونعى رئيس الفريق الحكومي اللواء محمد عيظة، لأعضاء الفريق وضباط الرقابة وقائد المقاومة الوطنية، العميد الركن طارق صالح، وجميع قادة القوات المشتركة بالساحل الغربي استشهاد العقيد الصليحي.

و استشهد العقيد الصليحي متأثرا بإصابته برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي في نقطة الرقابة الخامسة بمدينة الحديدة مطلع شهر مارس الماضي.