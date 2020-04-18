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عدن - ياسمين التهامي - هذا السبب الذي جعل مهدي المشاط يخسر كل شى وجعله يفقد زوجته وأولاده في غمضة عين (التفاصيل + صور)!

جديد اب برس Advertisements ​ مصادر اعلامية في العاصمة صنعاء ان رئيس المجلس السياسي في حكومة الحوثيين فقد كل شيء كان يمتلكه حتى ان زوجته واولاده اضطروا لمغادة العاصمة صنعاء والعودة الى القرية . وشهدت العاصمة صنعاء يوم الخميس هطول أمطار غزيرة في الأحياء الجنوبية للعاصمة. وأفادت مصادر محلية بهطول أمطار غزيرة على الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء وشملت أحياء دار سلم وشارع تعز وبيت بوس وشارع خولان. وبحسب المصادر فإن هذه الأمطار الغزيرة أثارت خوف وقلق المواطنين في العاصمة صنعاء بعد السيول الجارفة التي تدفقت بشكل كبير على شارع خولان والأحياء المجاورة له. جدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر مجدداً، من استمرار تدفق السيول والتواجد في ممراتها أثناء بعد هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة. و شهدت العاصمة صنعاء أمس الأول تدفق كبير للسيول جرفت العديد من السيارات وتضررت العديد من المنازل والمحلات التجارية في الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء. كما شهدت مدينة مأرب أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة وتدفق كبير للسيول أدى إلى غرق العديد من المنازل ومخيمات اللاجئين.

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