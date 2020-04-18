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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على جميع ابرز المسلسلات اليمنية التي ستعرض في رمضان 2020 شاهد تفاصيل وصور !

رغم الحرب، وازمة كورونا، والبيئة الطاردة للفن والفنانين، تتميز هذه السنه 2020 بإنتاج مسلسلات يمنية جيده، نسلط الضوء على خمسة منها:

#غربة_البن2

جديد اب برس

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درامي،إجتماعي- قد لايحصل على نجاح الموسم الأول وذلك لغياب اهم نجوم العمل؛ لا سالي حماده ولا افنان الوصابي ولا العزكي.. (يٌعرض على قناة السعيدة).

#جمهورية_كورونا

كوميدي- لصلاح الأخفش وسالي حمادة وفهد القرني- اسم غير موفق بعد كان اسمه #ليالي_الجحملية، يٌقال انه تم تصوير حلقاته مابين اليمن والأردن (يعرض على قناة يمن شباب).

#سد_الغريب

درامي، اجتماعي- هذا هو المسلسل الأقوى، ومن انتاج شركة dot notion ، حاجة آخر شياكة، تصوير بتقنية حديثة واخراج مميز، ومن بطولة اهم نجوم الدراما اليمنية القداما أمثال: نبيل حزام، يحي ابراهيم، نجيبة عبدالله، نوال عاطف وغيرهم الكثير (يٌعرض ع قناتي يمن شباب، والمهرية).

#دار_مادار

كوميدي لايت- مسلسل جميل جدا، تم انتاج بعض حلقاته السنة الماضية وتم عرضه على قناة “المهرة” ( قناة “المهرة” غير قناة “المهرية” ????) ولم يحصل على المتابعة المناسبة كونه عٌرِضَ ع قناة جديدة وحلقات قليله، يعود هذه السنه ليتم عرضة على قناة “يمن شباب”، وهو من بطولة نجوم الكوميديا الشباب في اليمن؛ محمد قحطان، مبروك متاش، خالد الجبري، نجيبة عبدالله، رغد المالكي، غيداء جمال والمبدعة منال المليكي.. وتم تصوير حلقاته في محافظة المهرة باسلوب شبابي، عصري.

#عيال_قحطان

بدوي- مسلسل يمني-اردني مشترك، وتم تصوير حلقاته في الأردن.. انتاج ضخم، مقارنة ببقية الأعمال اليمنية لهذه السنة، لممثلين من اليمن والأردن. من بطولة فهد القرني، مبروك متاش، فاطمة الخالدي، وسلوى التركي وغيرهم. (يٌعرض على قناة المهرية).

هذا بالإضافة لمسلسلات اخرى من إنتاج قنوات السعيدة، وحضرموت، والهوية، واليمن، وسٌهيل. لايسع المجال لذكرها ????