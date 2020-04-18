شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل" هذا أول تعليق لقوات العميد طارق صالح على استشهاد القائد البارز تفاصيل هامة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاااجل" هذا أول تعليق لقوات العميد طارق صالح على استشهاد القائد البارز تفاصيل هامة !

أكد العميد صادق دويد، الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الجمعة، على أن "استشهاد ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي متأثرا بإصابته برصاصة قناصة جماعة الحوثي خسارة تؤكد أن الحوثيين أبعد ما يكونون عن السلام". جديد اب برس Advertisements ​ وقال العميد دويد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني " أن " الفريق الأممي عجز عن أداء دوره في تنفيذ اتفاق السويد والوفاء بالتزاماته الإنسانية والأخلاقية حتى للعاملين ضمن فريقه".

ونعى رئيس الفريق الحكومي اللواء محمد عيظة، لأعضاء الفريق وضباط الرقابة وقائد المقاومة الوطنية، العميد الركن طارق صالح، وجميع قادة القوات المشتركة بالساحل الغربي استشهاد العقيد الصليحي. و استشهد العقيد الصليحي متأثرا بإصابته برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي في نقطة الرقابة الخامسة بمدينة الحديدة مطلع شهر مارس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاااجل" هذا أول تعليق لقوات العميد طارق صالح على استشهاد القائد البارز تفاصيل هامة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.