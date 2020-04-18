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عدن - ياسمين التهامي - اخر التطورات العسكرية" قوات الشرعية افشلت الهجوم المباغت في استعادة السيطرة على معسكر البنات. تفاصيل بالضحايا والجرحي للطرفين !

أفشلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، الجمعة 17 أبريل 2020م هجوماً لمليشيا الحوثي في المناطق الحدودية بين محافظتي مأرب والجوف. ️

جديد اب برس

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وقالت مصادر قبلية إن قوات الجيش والمقاومة المسنودة برجال القبائل صدت هجوما لمجاميع حوثية على تباب لضلع والنضود شمال اللبنات الواقعة بين مأرب والجوف. ️

وأسفرت المواجهات عن مقتل عشرة من عناصر المليشيات وجرح آخرين وأسر نحو 12 عنصرا بينهم قيادي ميداني وإحراق مدرعتين وطقم للمليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة من المقاتلين المساندين لقوات الجيش من أبناء قبيلة عبيدة مارب استشهدوا خلال المواجهات وأصيب ثلاثة آخرون.