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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" نشرت قناة العربية.. بيان صادر من منضمة الصحة العالمية في اخر تحديث اصابات العالم العربي بفيروس كورونا وهذا ماجاء عن دولة اليمن !

صدرت اليوم الجمعة قائمة بآخر إحصائيات إصابات ووفيات كورونا في العالم العربي

ونشرت قناة "العربية" السعودية إنفوغرافيك على صفحتها في تويتر مساء اليوم، شمل الدول العربية الموبؤة بفيروس كورونا باستثناء اليمن. جديد اب برس Advertisements ​ ونقلت القناة السعودية تلك الإحصاءات عن منظمة الصحة العالمية التي كانت سجلت الحالة في الشحر بمحافظة حضرموت الجمعة الماضية، والتي قالت السلطات الصحية اليمنية إنها مستقرة. ورغم مرور ثمانية أيام، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي إصابة أخرى، مما بعث الشك حول حقيقة الحالة المصابة ، وطرح احتمال ان تكون الإصابة بمرض آخر له بعض أعراض الفيروس. وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت، الجمعة الفائتة، عن أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرق البلاد. وطغى هاشتاق باسم حضرموت على مواقع التواصل في اليمن، عقب تسجيل أول حالة، ودخول اليمن قائمة كورونا عقب أشهر من ظهوره في معظم دول العالم. ويتخوف اليمنيون من الفيروس بشكل مضاعف، نظرا لانعدام الرعاية الصحية، وانهيار النظام عقب 5 سنوات من الحرب، وكيف أن انتشار الفيروس سيكون كارثي للغاية

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