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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الناطق الرسمي بأسم التحالف" بيان يكشف الأهداف الحوثية الهامة التي دمرها أمس في العاصمة صنعاء شاهد !

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تدمير قدرات صاروخية بالستية لجماعة الحوثي الانقلابية في محافظتي صنعاء وعمران. جديد اب برس Advertisements ​ وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن إن التحالف دمر القدرات الباليستية لجماعة الحوثيين في مديرية همدان بمحافظة صنعاء، ومنصة إطلاق صواريخ بحرف سفيان في محافظة عمران

ونقلت الصحيفة عن التحالف قوله إن هذين الاستهدافين النوعيين لتحييد وتدمير نشاطات جماعة الحوثيين، التي لا تزال تقوم بجميع العمليات العدائية في الجبهات، ومنها استخدام الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، رغم مرور ما يقارب أسبوعاً على وقف إطلاق النار الأحادي من قبل التحالف.

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