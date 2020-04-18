أسباب نزيف الأنف المختلفة "

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عدن - ياسمين التهامي - نزيف الأنف يعد أمرًا شائعًا، لكنه نادرًا ما يشير إلى مشكلة طبية خطيرة. تعرف على أهم أسباب نزيف الأنف من خلال هذا المقال.

يحتوي الأنف على العديد من الأوعية الدموية، والتي تقع بالقرب من السطح في مقدمة ومؤخرة الأنف، وهي هشة للغاية وقد تنزف بسهولة.

جديد اب برس

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هناك نوعان من نزيف الأنف، وهما الأمامي أي عندما تتضرر الأوعية الدموية الموجودة في مقدمة الأنف وتنزف، أما الثاني نزيف الأنف الخلفي في الظهر أو أعمق جزء من الأنف، في هذه الحالة يتدفق الدم إلى أسفل الحلق.

أسباب نزيف الأنف

هناك العديد من أسباب نزيف الأنف، لكن نادرًا ما يكون نزيف الأنف المفاجئ أو النادر أمرًا خطيرًا. إذا كنت تعاني من نزيف في الأنف بشكل متكرر، فقد تكون لديك مشكلة أكثر خطورة.

الهواء الجاف هو السبب الأكثر شيوعا لنزيف الأنف. يمكن للعيش في مناخ جاف واستخدام نظام تدفئة مركزي أن يجفف الأغشية الأنفية، وهي أنسجة داخل الأنف. يسبب هذا الجفاف تقشر داخل الأنف، الذي قد يسبب حكة. إذا تم خدش أنفك أو انتزاعه ، فقد تنزف.

يمكن أن يؤدي تناول مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان للحساسية أو نزلات البرد أو مشاكل الجيوب الأنفية أيضًا إلى جفاف الأغشية الأنفية والتسبب في نزيف الأنف. النفخ المتكرر للأنف هو سبب اخر لنزيف الأنف.

تشمل الأسباب الشائعة الأخرى لنزيف الأنف ما يلي:

جسم غريب عالق بالأنف.

مهيجات كيميائية.

رد فعل تحسسي.

إصابة بالأنف.

العطس المتكرر.

قطف الأنف.

هواء بارد.

عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

جرعات كبيرة من الأسبرين.

ضغط دم مرتفع.

اضطرابات النزيف.

اضطرابات تخثر الدم.

سرطان.

لا يحتاج معظم نزيف الأنف إلى عناية طبية. ومع ذلك، يجب عليك طلب الرعاية الطبية إذا استمر نزيف الأنف لفترة أطول من 20 دقيقة، أو إذا حدث بعد إصابة ما. قد يكون هذا علامة على نزيف الأنف الخلفي، وهو أكثر خطورة.

تشمل الإصابات التي قد تؤدي إلى نزيف في الأنف السقوط أو حادث سيارة أو لكمة في الوجه.

قد يشير نزيف الأنف الذي يحدث بعد الإصابة إلى كسر في الأنف أو كسر في الجمجمة أو نزيف داخلي.

طرق للوقاية من نزيف الأنف

هناك عدة طرق للوقاية من نزيف الأنف، منها:

استخدم مرطب الهواء في منزلك للحفاظ على رطوبة الهواء.

تجنب العبث بأنفك.

قلل من تناول الاسبرين، الذي يمكن أن يرق دمك ويسهم في نزيف الأنف.

استخدم مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان باعتدال.

استخدم رذاذ أو جل ملحي لابقاء الممرات الأنفية رطبة.