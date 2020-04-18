شكرا لقرائتكم خبر عن مرض أبو خريان: الأسباب، الأعراض والعلاج ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر مرض أبو خريان مثل جدري الماء، وهي عدوى شديدة سببها فيروس varicella- zoster، يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال ولكن يمكن أن يصيب الجميع إذا لم يصابوا به من قبل أو لم يأخذوا اللقاح.

مرض أبو خريان هو اسم اخر لجدري الماء، والذي يتميز بطفح جلدي شديد الحكة مع بثور حمراء. على مدار عدة أيام خلال الإصابة، تنفجر البثور وتبدأ في التسرب، ثم تتقشر قبل الشفاء.

من يصاب بمرض أبو خريان؟

جديد اب برس

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الأطفال تحت السنتين هم الأكثر عرضة للإصابة بجدري الماء. في الواقع، 90 ٪ من جميع الحالات تحدث في الأطفال الصغار. ولكن يمكن للأطفال الأكبر سنًا والبالغين الإصابة بالمرض أيضا.

أنت أكثر عرضة للاصابة بجدري الماء اذا:

لم تصاب بالفيروس من قبل.

الأشخاص الذين لم يأخذوا اللقاح الخاص به.

الذين يعملون في مدرسة أو مرافق رعاية الأطفال.

العيش مع أطفال.

كيف ينتشر مرض أبو خريان؟

ينتشر المرض بشكل سهل جدا، حيث يمكنك الإصابة بالفيروس عن طريق استنشاق الجسيمات التي تأتي من بثور جدري الماء أو عن طريق لمس شيء سقطت عليه الجسيمات.

يكون جدري الماء أكثر العدوى من يوم إلى يومين قبل ظهور الطفح الجلدي حتى تجف جميع البثور وتقشر.

أفضل طريقة لمنع انتشار الفيروس هي الحصول على لقاح الحماق، لذا يجب على الأطفال الذين لم يسبق لهم الإصابة بجدري الماء أن يحصلوا على جرعتين من اللقاح - الأولى في سن 12 إلى 15 شهرا، والثانية بين سن 4 و 6 سنوات.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاما والذين لم يتم تطعيمهم أبدًا يجب أن يحصلوا على جرعتين من اللقاح اللقاح بفارق 28 يوما على الأقل.

مضاعفات الإصابة بمرض أبو خريان

للبالغين خطر أكبر للإصابة بمضاعفات الجدري مقارنة بالأطفال. أولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بسبب السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية أو حالة أخرى معرضون أيضا للخطر.

بمجرد الإصابة بجدري الماء، يبقى فيروس varicella-zoster في الخلايا العصبية لسنوات. يمكن أن "يستيقظ" ويصبح نشطًا مرة أخرى بعد سنوات.

يمكن أن يؤدي إلى القوباء المنطقية، وهي حالة تسبب بثورًا مؤلمة. لحسن الحظ، يوجد لقاح القوباء المنطقية، حيث يوصي الأطباء به للبالغين فوق سن 60.

الأعراض المرافقة للإصابة

تظهر أعراض جدري الماء عادة في غضون 10 إلى 21 يومًا بعد تعرضك للفيروس. عادة ما تكون العلامة الأولى شعورًا عامًا بعدم الراحة، يتبعها عادة هذه الأعراض:

الام في الجسم.

حمى.

الشعور بالتعب الشديد.

الشعور بالتهيج.

فقدان الشهية.

صداع الرأس.

في غضون يوم أو يومين، ستصاب بطفح جلدي جدري الماء. تتكشف الإصابة على ثلاث مراحل، خلال المرحلة الأولى، ستطور نتوءات مختلفة يطلق الأطباء عليها اسم "الحطاطات". في الحالات الشديدة، يمكن أن تتشكل في الفم أو العين أو فتحة الشرج أو الأعضاء التناسلية.

خلال الأيام القليلة التالية، تتحول هذه النتوءات إلى بثور صغيرة مليئة بالسوائل تسمى "الحويصلات". تستمر لمدة حوالي يوم قبل أن تنبثق وتبدأ في التسرب.

وأخيرًا، تتقشر هذه الجروح المفتوحة وتتحول إلى قشور. بينما تلتحم، تستمر ظهور نتوءات جديدة. يمكن أن يكون لديك نتوءات وبثور وجلطات في نفس الوقت. يمكنك نشر الفيروس لأشخاص اخرين حتى تنتهي جميع البقع.

العلاجات للإصابة بالمرض

عادة ما يبدأ جدري الماء مساره في غضون 5 إلى 10 أيام. ولكن إذا كنت مصابًا بالطفح الجلدي المسبب للحكة الذي يسببه الفيروس، فقد يبدو ذلك لفترة طويلة جدًا.

لحسن الحظ، هناك أشياء يمكنك القيام بها في المنزل لتخفيف الأعراض أثناء شفاء جسمك، مثل:

1- أسيتامينوفين (تايلينول)

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بحمى شديدة أو ألم ناجم عن الجدري، فابحث عن Tylenol.

يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الألم المصاحب للقروح التي تتطور على جلدك أو في فمك.

إنه امن لمعظم الأشخاص، بما في ذلك النساء الحوامل والأطفال فوق عمر شهرين.

2- بقاء الجسم باردا

الحرارة والعرق تجعلك تشعر بالحكة أكثر.

استخدم منشفة باردة مبللة على المناطق شديدة الحكة لتهدئة بشرتك.

3- حافظ على رطوبتك

اشرب الكثير من السوائل لمساعدة جسمك على التخلص من الفيروس بشكل أسرع. ستمنعك أيضًا من الجفاف.

4- الإقلاع عن التدخين

إذا كنت من المدخنين فيجب عليك أن تتوقف لأنه يقلل من فرصة الشفاء.