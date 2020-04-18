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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الأن" اطلاق نار متقطع في صنعاء لتحذير المواطنين تفاصيل عاجلة !

قال شهود عيان ان الأجهزة الأمنية تطلق الأعيرة النارية بشكل متقطع لتحذير المواطنين . ويأتي اطلاق النيران لتحذير المواطنين بالابتعاد عن مناطق الخطر وذلك بعد قدوم سيول جارفة الى مناطق جنوب

شرق صنعاء قادمة من سنحان وخولان. وكان الدفاع المدني قد اطلق تحذيرات للمواطنين بتجنب مجاري السيول وذلك هطول امطار غزيرة على صنعاء وضواحيها.

جديد اب برس

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