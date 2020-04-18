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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" قبل قليل من مساء يومنا الجمعة" الحزام الامني يبدأ بإخلاء مخازن التموين الخاصة به بصورة مفاجئة بعدن ومصادر توثق تفاصيل اكثر شاهد !

بدأت إدارة الامداد والتموين التابعة للحزام الامني باخلاء مخازن التموين الخاصة بقوات الحزام الامني بمدينة الشعب بصورة مفاجئة مساء الجمعة.

وقال شهود عيان لكريتر سكاي ان مسئول التموين في الحزام وسيم العمري استقدم عدد من الشاحنات وقام بنقل كميات من المواد التموينية والذخائر إلى جهة غير معلومة.

وقال عاملون في الحزام ان عمليات النقل تمت مابين الساعة الثامنة والعاشرة من مساء الجمعة .

ويعتقد ان السبب مخاوف من تعرض مخازن الحزام للنهب مرة أخرى مثلما تعرضت للنهب في احداث أغسطس الأخيرة. جديد اب برس Advertisements ​

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