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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف ستكون صلاة التراويح في رمضان وصلاة العيد لهذا العام كما ورد عن مفتي السعوديه "ال الشيخ"

جديد اب برس Advertisements ​ المفتي العام، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، إنه في حال تعذر إقامة صلاتي التراويح والعيد في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار جائحة كورونا المستجد، فإن الناس يصلونها في بيوتهم. جاء ذلك في إجابات حول عدد من الاستفسارات والتساؤلات التي وجهتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حول شهر رمضان المبارك في ظل استمرار الجائحة، حيث جاء السؤال الأول عن مشروعية صلاة التراويح في البيوت؟ وأجاب آل الشيخ قائلاً: "بالنسبة لصلاة التراويح في البيوت في شهر مضان لهذا العام لتعذر إقامتها في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، فإن الناس يصلونها في بيوتهم تحصيلاً لفضيلة قيام ليالي رمضان المباركة، ولثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان في بيته، ولا يخفى أن صلاة التراويح سنة وليست واجبة". وقال في إجابته على السؤال الثاني عن مشروعية صلاة العيد في البيوت:" أما صلاة العيد إذا استمر الوضع القائم ولم تمكن إقامتها في المصليات والمساجد المخصصة لها فإنها تصلى في البيوت بدون خطبة بعدها، وسبق صدور فتوى من اللجنة الدائمة للفتوى جاء فيها: ( ومن فاتته صلاة العيد وأحب قضاءها استُحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها ) ، فإذا كان القضاء مستحباً في حق من فاتته الصلاة مع الإمام الذي أدى صلاة العيد بالمسلمين ، فمن باب أولى أن تكون إقامتها مشروعة في حق من لم تُقم صلاة العيد في بلدهم لأن في ذلك إقامة لتلك الشعيرة حسب الاستطاعة ) ، والله تعالى يقول: (( فاتقوا الله ما استطعتم ))، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس". وحول السؤال الثالث: من المعلوم أن آخر وقتٍ لزكاة الفطر بانقضاء صلاة العيد، وقد لا تُقام الصلاة في المدن ماعدا المسجد الحرام والمسجد النبوي، فمتى يكون آخر وقتها بالنسبة للمدن الأخرى، ومتى يكون آخر وقت للتكبير الذي يبدأ ليلة العيد بغروب شمس آخر يوم منه، إذا كانت صلاة العيد لن تُقام؟ أجاب مفتي السعودية قائلاً: "وأما آخر وقت لإخراج زكاة الفطر، وللتكبير المشروع ليلة عيد الفطر وصباح العيد في المكان الذي لا تُقام فيه صلاة العيد، فهو مضي وقت بعد شروق الشمس يمكن أن تؤدى فيه صلاة العيد في هذا المكان". وحثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الجميع إلى استغلال هذه الأيام المباركة بالإكثار من الدعاء والاستغفار والتضرع إلى المولى – عز وجل - بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بالصحة والعافية، وأن يسددهما في الأقوال والأعمال، وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه على ما يقدمانه للمملكة وشعبها الكريم وجميع المقيمين على أرضها وجميع المسلمين في كل مكان وشعوب العالم من أعمال جليلة وخدمات إنسانية، وأن يرحم عباده المسلمين وشعوب العالم أجمع ويعجل برفع هذه الجائحة عن بلادنا خاصة وعن جميع بلاد العالم. وقبل أيام، أقرت هيئة كبار العلماء بالسعودية إيقاف صلاة الجماعة والجمعة في كل مساجد البلاد عدا الحرمين الشريفين. في الوقت الذي تواصل فيه السلطات السعودية، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار 24 ساعة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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