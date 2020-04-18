شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : تطورات طارئة الان من جنوب اليمن .. اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات السعودية والقوات الاماراتية .. والصبيحي يعلن معركة الفجر الجديد لتحرير عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلن القائد العسكري في صفوف الشرعية ، عبدالله الصبيحي ، اطلاق اسم (معركة الفجر الجديد) ، على عملية تحرير عدن التي يعتزم الجيش تنفيذها خلال الساعات القادمة . وبحسب وسائل اعلام جنوبية فان العملية العسكرية ستكون بقيادة العميد سند الرهوة وحجدل العولقي ومهران القباطي وابو مشعل الكازمي . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • أكبر أفعى بالعالم تأكل 5 أطفال بلمح البصر ..شاهد كيف كانت النهاية مروعة ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية فقط) • بعد أكثر من عام ونصف على الزواج .. فتاة سعودية إكتشفت أنها تمارس الزنا مع زوجها الكويتي!! • تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد • عاجـــل : وفاة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ" في ظروف غامضة .. ووزارة الوحدة الكورية تكشف عن مفاجأة غير متوقعة • شاهد.. مواجهة نارية بين مذيعة الجزيرة "غادة عويس" والسعودي "آل الشيخ" .. اتهمها بجهاد النكاح، فردت عليه بعبارة قاتلة افقدته صوابه وكشفت عن فضيحته الكبرى التي يفعلها يوميا آخر الليل.. (صور) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد Advertisements • فيديو فاضح يهز المملكة .. سعودية تتبادل القبل مع حبيبها وهي تجلس على فخذية وترتدي ملابس عارية ..شاهد • عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة • عاجـــل : السعودية .. اعتقال الاميرة بسمة بنت سعود .. وندأ استغاثة لاخراجها .. شاهد الصور • ارتدت فستان احمر قصير وجلست على فخذية وتبادلت معه القبل.. السعودية "فوز العتيبي" تنشر فيديو جديد وصادم وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد • عاجـــل : العربية تعلن عن قرار صارم من إدارة التلفزيون بفصل هذة المذيعة نهائيا بعد إدانتها بسرقة عطور واكسسوارات .. لن تصدق من تكون هذة المذيعة السارقة !؟ • السعودية .. فتاة فائقة الجمال تفاجئ الجميع وتعلن أنها تتمنى الزواج بأربعة رجال مرة واحدة ليشبعو رغبتها الجنسية ..شاهد الفيديو ----------------------- وفي ذات السياق قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان اشتباكات عنيفة اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بين القوات السعودية والقوات الاماراتية في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة ، بعد رفض القوات الاماراتية تسليم الميناء والخروج منه .

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