الأجهزة الأمنية تضبط كمية من الحشيش المخدر في حضرموت

ضبط، أفراد نقطة رأس حويرة، بمحور الأدواس، محافظة حضرموت، "شرقي اليمن"، كمية من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المخدرة. وقالت" إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت"، "إن الكمية المضبوطة من مادة الحشيش المخدر تقدر بـ"2300" جرام، و"253" حبة نوع كبتاجون ضبط داخل سيارة". وأشاد المقدم عبدالله رمضان بن شملان، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، "بالجهود التي تبذلها قيادة وأفراد محور الادواس، والنقاط العسكرية التابعة له، في مساندة إدارة مكافحة المخدرات لمنع مرور وتهريب المواد المخدرات". وسلمت قيادة النقطة والمحور المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت للرفع بأولويات القضية للنيابة وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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