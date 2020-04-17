خلال 6 ساعات.. ما الذي يحدث فى اليمن؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 17 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

القوات المشتركة تنفذ حملة لتأهيل الطريق العام في مدينة حيس بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/474084/ مدير البحث الجنائي يكشف تفاصيل حادثة وفاة شاب في عزبة سكنية بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/474090/ محافظ شبوة يطلع على مشروع الحديقة العامة بعتق https://www.elyamnelaraby.com/474093/ الحكومة تناقش مع البنك الدولي مشاريعه الحالية والجديدة في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/474096/ Advertisements شاهد.. تنفيذ حملة توعية للوقاية من كورونا بالتحيتا في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/474098/ مستشفى المخا يستكمل تجهيز غرفة عمليات مشتركة للإبلاغ حول كورونا https://www.elyamnelaraby.com/474099/ كورونا.. بين المنهج العلمي والمتغيرات المحتملة https://www.elyamnelaraby.com/474103/ صحفي يكشف تفاصيل جديدة حول مخالطي حالة كورونا في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/474104/ العامري يكشف عن ملابسات حادثة مقتل شاب في سكن جماعي بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/474106/ لجنة مواجهة كورونا بوادي حضرموت تعقد اجتماعا للوقوف امام ملف العالقين https://www.elyamnelaraby.com/474107/

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