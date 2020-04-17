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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي يقتل عمه.. شاهد ماذا قال قبل رحيله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020
أقدم القيادي في مليشيا الحوثي الإيرانية، المتمرد رأفت عبدالغني، على قتل عمه الحاج عبدالمجيد راجح في مديرية السياني بمحافظة إب.
وجاء ذلك في مقطع تداوله مواطنون، يروي قصة الحاج راجح، للحادثة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.. للمشاهدة من هُنــــــــــــــــــا:
القيادي في مليشيا الاجرام الحوثية رأفت عبدالغني يقتل عمه الحاج عبدالمجيد راجح في مديرية السياني بمحافظة إب،ومواطنون يسجلون روايته للحادثة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة— معمر الإرياني (@ERYANIM) April 17, 2020
هكذا يواصل الحوثيون إرهاب المجتمع بافكارهم الإرهابية المستوردة من النظام الإيراني وزرع الحزن في كل منزل وقرية يمنية pic.twitter.com/KsRgs6iGQw
وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، في تغريدة له رصدها "الخليج 365": "هكذا يواصل الحوثيون إرهاب المجتمع بافكارهم الإرهابية المستوردة من النظام الإيراني وزرع الحزن في كل منزل وقرية يمنية".
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