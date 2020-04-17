قيادي حوثي يقتل عمه.. شاهد ماذا قال قبل رحيله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

أقدم القيادي في مليشيا الحوثي الإيرانية، المتمرد رأفت عبدالغني، على قتل عمه الحاج عبدالمجيد راجح في مديرية السياني بمحافظة إب.



وجاء ذلك في مقطع تداوله مواطنون، يروي قصة الحاج راجح، للحادثة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.. للمشاهدة من هُنــــــــــــــــــا:

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القيادي في مليشيا الاجرام الحوثية رأفت عبدالغني يقتل عمه الحاج عبدالمجيد راجح في مديرية السياني بمحافظة إب،ومواطنون يسجلون روايته للحادثة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة

هكذا يواصل الحوثيون إرهاب المجتمع بافكارهم الإرهابية المستوردة من النظام الإيراني وزرع الحزن في كل منزل وقرية يمنية pic.twitter.com/KsRgs6iGQw — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 17, 2020

وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، في تغريدة له رصدها "الخليج 365": "هكذا يواصل الحوثيون إرهاب المجتمع بافكارهم الإرهابية المستوردة من النظام الإيراني وزرع الحزن في كل منزل وقرية يمنية".