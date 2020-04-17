لجنة مواجهة كورونا بوادي حضرموت تعقد اجتماعا للوقوف امام ملف العالقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

عقدت لجنة الطوارئ العليا لمواجهة وباء كورونا بمحافظة حضرموت الوادي و الصحراء اجتماعا برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري لمناقشة توجيهات نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي بخصوص التهيئة لعودة العالقين اليمنيين في خارج الوطن .

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و قال الكثيري ان السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء تقدر الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين العالقين الا انه من المهم دراسة هذه الخطوة بصورة اكبر مع ضمان اجراء حجر صحي للعالقين في البلدان المتواجدين فيها حاليا و اجراء فحوصات طبية تؤكد خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا ، خصوصا وان البلدان المتواجدين فيها حاليا تشهد انتشارا متزايد لوباء كورونا ، مضيفا ان الامكانيات الصحية المتوفرة حاليا غير كافية لمواجهة اي انتشار للوباء خصوصا في ظل نقص الاجهزة الطبية و اجهزة فحص حالات الاشتباة و وسائل الحماية للكادر الصحي .

و شدد الكثيري على أهمية ان تقوم الحكومة بتقديم مساعدات مالية للمواطنين العالقين و ايلاء مزيدا من الاهتمام بالظروف المعيشة التي يواجهونها .

و في الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي و اعضاء اللجنة العلمية الطبية تدراس اعضاء لجنة الطوارئ الوضع الحالي و الامكانيات الصحية و الفنية في جانب استقبال العالقين للرد على توجيهات نائب رئيس الوزراء و تحديد الامكانيات المتوفرة و الصعوبات والتحديات التي ستواجهة السلطة المحلية و القطاع الصحي و مختلف القطاعات في هذا الموضوع.