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في موقف اشبه بالمعجزه يمنييون يتحدون السيول ويصنعون جسرا لايخطر على بال احد ..شاهد بالصورة

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 17-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 17-4-2020?

في موقف اشبه بالمعجزه يمنييون يتحدون السيول ويصنعون جسرا لايخطر على بال احد ..شاهد بالصورة

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 غم من وضع الحرب الذي تمر به اليمن والذي يواجه كل الصعوبات والعوائق التي تعترض حياته اليومية للخطر . فقد نشر ناشطون. في مواقع التواصل الاجتماعي صورة السيول التي داهمت مناطق كثيرة في صنعاء وغمرت كثير من المحال التجارية والبيوت و لم تثني اليمنيين عن ممارسة حياتهم اليومية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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