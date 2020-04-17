شكرا لقرائتكم خبر عن في موقف اشبه بالمعجزه يمنييون يتحدون السيول ويصنعون جسرا لايخطر على بال احد ..شاهد بالصورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 17-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 17-4-2020? في موقف اشبه بالمعجزه يمنييون يتحدون السيول ويصنعون جسرا لايخطر على بال احد ..شاهد بالصورة جديد اب برس Advertisements ​ غم من وضع الحرب الذي تمر به اليمن والذي يواجه كل الصعوبات والعوائق التي تعترض حياته اليومية للخطر . فقد نشر ناشطون. في مواقع التواصل الاجتماعي صورة السيول التي داهمت مناطق كثيرة في صنعاء وغمرت كثير من المحال التجارية والبيوت و لم تثني اليمنيين عن ممارسة حياتهم اليومية.

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