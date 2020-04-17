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عدن - ياسمين التهامي - عقب التطاول الاخير على اليمنيين سياسي سعودي يحذر من السقوط في وحل الامارات..

حذر الكاتب السياسي السعودي سليمان العقيلي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية , المغردين السعوديين من السقوط في وحل الإساءة للشعب اليمني ودولته وحقوقه وحضارته الضاربة في التاريخ. جديد اب برس Advertisements ​ جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدها محرر صحيفة الوطن العدنية قال فيها : ‏ارجو مخلصآ من المغردين السعوديين ان يحذروا محاولات الآخرين جرهم الى كمين منصوب لتعقيد العلاقات السعودية اليمنية! خاصة السقوط في وحل الاساءة للشعب اليمني ودولته وحقوقه وحضارته الضاربة في التاريخ. وأضاف: الحذار من الجرجرة والاغواء! اليمن جارتنا وشعبه اهلنا ويجمعنا معهم مصير واحد والسلام. وكان مسؤولون وكتاب اماراتيون قد تطاولوا على الشعب اليمني لأكثر من مرة وآخرها إساءة وتطاول مدير شرطة دبي ضاحي خلفان على أبناء مأرب وصنعاء.

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