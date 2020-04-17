شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : حالة استنفار كبرى. وتحرك عسكري عاجل لـ"بن زايد" و"السيسي" ضد أقوى سلاح مرعب يملكه "أردوغان" وتجهيز منظومات صاروخية استعدادا للقصف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت صحيفة “العربي الجديد”، عن تحرك عاجل من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ضد أقوى سلاح يملكه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن هناك حالة استنفار إماراتية كبيرة في محاولة لإنقاذ حملة حفتر العسكرية، على العاصمة الليبية طرابلس، واستمرار سيطرته على المناطق التي وصلها حول العاصمة.

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وقالت المصادر: إن “الإمارات تعاقدت مع إسرائيل لتزويد حفتر بمنظومة دفاع جوي متطورة، أنتجتها إحدى الشركات الدفاعية الإسرائيلية”.

أقوى سلاح مرعب يملكه “أردوغان”

وأشارت إلى أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية “تم نقلها إلى مصر مباشرة؛ تمهيدًا لنقلها إلى مناطق نفوذ حفتر في ليبيا، بعد تدريب ضباط ليبيين من مليشياته عليها”.

وأوضحت المصادر أن الإمارات التي تعد الحليف الأكبر لحفتر، تعاقدت على منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة، في محاولة للحد من كفاءة منظومة الطيران المسيّر التي زودت بها تركيا “الوفاق”.

جاء ذلك، وسط تفوقٍ كبير لمنظومة الطيران المسيّر التركي التابع لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، في المعارك المندلعة مع مليشيات شرق ليبيا التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي كبّدته خسائر ضخمة.