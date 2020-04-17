بتمويل من منظمة اليونيسف.. - تدشين مشروع الاستجابة في مجال المياه والاصحاح البيئي للنازحين بـ"العبر" 

دشن، ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية BCHR، أمس الخميس، مشروع الاستجابة في مجال المياه والاصحاح البيئي للنازحين في مديرية العبر، بوادي حضرموت، بتمويل من منظمة اليونيسف للطفولة.

وفي التدشين شكر مدير عام مديرية العبر الشيخ سالم بن مبارك بن ملهي الصيعري الجهة الممولة والمنفذة للمشروع، مشيرا إلى أن مديرية العبر تستقبل مئات الأسر النازحة والمتضررة من الحرب، داعيا المنظمات والجهات المانحة إلى بذل المزيد من الجهود لتخفيف الأعباء عن النازحين.

من جهته، أشار مشرف المشروع بائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية الأستاذ عبدالله باعباد أن المشروع يهدف إلى توزيع 2000 حقيبة صحية للأسر النازحة، و75 خزان مياه على تجمعات النازحين، سيتم تعبئتها بالتنسيق مع مياه الريف في المديرية، إضافة إلى برامج توعوية حول النظافة الشخصية والوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.

وأكد باعباد أن المشروع يأتي بالتنسيق مع السلطة المحلية بوادي حضرموت، وإدارة مشاريع المياه والإصحاح البيئي WASH بمنظمة اليونسيف بالوادي والصحراء.

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بدوره أوضح منسق المياه والاصحاح البيئي WASH بمنظمة اليونسيف للطفولة بوادي حضرموت المهندس مازن المساوى، أن التدخل يأتي كاستجابة سريعة للتخفيف عن النازحين في ظل الظروف الصعبة للنازحين من مناطق الصراع.

وثمن المساوى جهود ائتلاف الخير لتنفيذ المشروع والتنسيق مع السلطة المحلية ووحدة النازحين بالمديرية.

حضر التدشين مندوب وحدة النازحين بمديرية العبر الأستاذ عبدالجبار الظراسي، والأستاذ طارق الجابري مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بوادي حضرموت، والأستاذ خالد بابطاط مختص المتابعة والتقييم بالمكتب، والأستاذ عوض غصان منسق مشاريع الائتلاف بمديرية العبر.