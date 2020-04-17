شاهد فيديو الفتاة السعودية التي هزت عرش ولي العهد محمد بن سلمان

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت فتاة سعودية فيديو إنتشر على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي في السعودية و منطقة الخليج، وجاء الفيديو بعد حادثة إغتيال الشهيد عبد الرحيم الحويطي من قبل أمن ولي عهد السعودية، بعدما رفض إخلاء منزله بالقوة وإقامة مشروع نيوم على أرضه.

حيث رفض أن تكون منطقته وبلده مرتع للصهاينة وللفسق و الخمور، حسب ما قال في فيديو قبل إغتياله بساعات، وقال دنيا فيها ولي من أمثال بن سلمان لا أسف عليها.

الفتاة نشرت فيديو وعلقت على ما حصل، من عملية أشبه ما تكون لعمل المافيات و العصابات وليس الدول، وقالت في الفيديو لمتابعيها أن لا ينجرفوا للذباب الإلكتروني السعودي التابع لبن سلمان، لان طريقتهم معروفة، وتدربوا فقط على الشتائم و الضرب في الأعراض، فهذا هو أسلوبهم.

و أضافت ان إشاعاتهم دائما في الشيء الذي يشعرون إنه ممكن أن يؤثر بالإنسان الحرـ ألا وهو الشرف و الكرامة، وهي أمور فقدوها بالأساس، وعلى هذا الأساس تم إختيارهم لمهمة الذباب، لأنهم عبيد، ويظنون أن بإمكانهم أن يهزوا شعرة من رأسنا.

وقالت للذباب اولا انتم مانكم رجال، وثانيا يحميكم طاغية مستبد، وتقصد بن سلمان أبومنشار، يقتل أطفال اليمن متعاون مه اليهود ويقتل شعبه ويتأمر على قضايا الأمة العربية و الإسلامية، فأنتم لستم بند لنا لتهزوا ولو شعرة من رأسنا.

الفيديو أثار ضجة كبيرة، وتوقع الكثير من النشطاء مصير مشابه لمصير خاشقجي و الحوطي و الكثير من الأحرار في السعودية، إما التقطيع أو التعذيب حتى الموت.

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ونشرت ابنة الشهيد عبد الرحيم الحويطي لاحقا قصيدة ترثي بها والدها وتتحدث عن ظلم وجرائم بن سلمان بحق أبناء شعبه، في سبيل تحقيق مراهقاته الطفولية في المنطقة.

المواطنة من #الحويطات عن ملايين من الرجال تلقّن إبن سلمان وذبابه الإلكتروني درسا قاسيا#شهيد_نيوم pic.twitter.com/QgUL4VKYsS — نورة الحربي (@n_alharbi12) April 16, 2020

الشكوى لغير الله مذلة 🤲

هل يعقل بان هذا النظام له علاقة بسماحة الإسلام وأمين على الحرمين الشريفين #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي هذه عينة من البطش والظلم الواقع على الناس

و #ما_خفي_اعظم 👇 pic.twitter.com/bgOpw8KAP5 — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 17, 2020

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