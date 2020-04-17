شكرا لقرائتكم خبر عن اشهر ممثل يمني يفاجئ الجميع ويعلن إصابته بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفنان اليمني ابراهيم المريسي الشهير بـ “العم ناجي” المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال في منشور له على صفحته في الانسغرام :”أصبت بفيروس كورونا وهذا قضاء الله وقدره،.. اللهم لك الحمد”.

وقد عبر جماهير ومتابعي الفنان المريسي عن تمنياتهم له بالصحة والعافية وأنهم بانتظاره لإكمال مشواره الفني.

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