شكرا لمتابعة خبر عن مذيع قناة الجزيرة الشهير جمال ريان .. يوجه طلب مفاجئ إلى ولي العهد السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المذيع بقناة "الجزيرة القطرية"، جمال ريان، طلبًا مفاجئًا، إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يقلب الموازين في منطقة الخليج.

وقال"ريان" في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ"تويتر":"هل يعلم الأمير الشاب محمد بن سلمان، أن معظم الأزمات التي تورطت فيها السعودية سببها الإمارات، وأن حلها في الدوحة".

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وأضاف مذيع "الجزيرة": "لو كنت في مكانه لتواضعت، ونحيت الشيطان جانبًا، وركبت طائرتي أو سيارتي باتجاه قطر اليوم قبل استفحالها".

وتأتي هذه التغريدة في ظل أزمات غير مسبوقة تمر بها السعودية في تاريخها، على رأسها الهبوط الحاد بأسعار النفط، والذي وجه ضربة قاتلة للاقتصاد السعودي.

ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي، توقع في تقرير تراجع الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج، والتي تعتمد موازناتها بقوة على صادرات النفط، مشيرًا أنها ستعاني ضغطًا إضافيًا نتيجة انهيار أسعار الخام، الناجم عن تراجع الطلب على النفط، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا.

وتوقَّع تقرير الصندوق، أن ينكمش اقتصاد السعودية أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم، بنسبة 2.3% في العام الجاري، من نمو 3 % في 2019، بحسب الصندوق الذي كان يتوقع نموًا بنسبة 2.2% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، قبل أن تغير الجائحة جميع توقعات النمو.

وبشأن القطاع الاقتصادي غير النفطي في السعودية، توقع التقرير انكماشًا بنسبة 4% في العام الجاري، وهو ما يعني مزيدًا من الضغوط، في وقت كان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يسعى للتخفيف من اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات النفط وتنويع موارد البلاد، في إطار رؤية 2030، التي تبناها، لكنها تبدو الآن حلمًا بعيد المنال إلى حد كبير.