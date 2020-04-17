شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : مواجهات هي الاعنف تخلف عشرات القتلى و الأسرى من حوثيين في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، بوقوع قتلى و أسرى من حماعة الحوثي في عملية عسكرية نوعية بمحافظة الجوف.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن تسعة من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم وتم أسر 18 آخرين، على أيدي أبطال الجيش اليمني.

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وأشارت المصادر الى إغتنام طقمين خلال العملية النوعية التي نفذها أبطال الجيش في مواقع النضود شرق بير المرازيق بالمحافظة.

وكانت قوات الجيش استعادت الأربعاء الماضي، السيطرة على معسكر الخنجر الاستراتيجي الواقع بمديرية خب والشعف بالمحافظة بعد اسبوع من سيطرة الحوثيون عليه.

وتواصل المليشيا انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الإنسانية التي أعلن عنها التحالف والحكومة وتشن هجمات متواصلة على مواقع قوات الجيش بمختلف الجبهات.