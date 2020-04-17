شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي يستقبل قيادات عسكرية وأمنية بارزة من الشرعية في قوات الرئيس هادي وصلت إلى عدن (الأسماء والتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن أن قيادات عسكرية وأمنية تابعة للحكومة الشرعية وصلت اليوم إلى عدن برفقة لجنة التهدئة الجنوبية وذلك للقاء مرتقب مع قيادات أمنية وعسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي وبرعاية التحالف العربي بقيادة السعودية في إطار الجهود المبذولة للتهدئة بين الطرفين بعد تصاعد التوترات بشكل كبير بينهما خلال الأيام الماضية.

ونقلت مواقع إخبارية أن قيادات في المجلس الانتقالي استقبلوا وفد الشرعية ورحبوا بهم والمكون من اللواء سند الرهوة والعميد عبدالله الصبيحي والعميد ابو مشعل الكازمي الذين وصلوا عدن برفقة اللواء فضل حسن واللواء ثابت جواس وضباط سعوديين إلى مقر قيادة التحالف العربي، دون أن يتم الإفصاح عن القيادات الجنوبية التي استقبلتهم

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ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء المرتقب مناقشة نقاط محددة في مقدمتها وقف التحشيد والتصعيد العسكري من قبل الطرفين.