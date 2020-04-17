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عدن - ياسمين التهامي - تحذير عاجل وهام" وزارة الصحة بصنعاء تحذر من سيول جارفة تتجة صوب العاصمة تفاصيل !

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في حكومة الحوثيين سكان العاصمة صنعاء من سيل قادم من منطقة وادي الأجبار وما حولها بمديرية سنحان. جديد اب برس Advertisements ​ وقال الدكتور يوسف الحاضري في تغريدة على "تويتر" “السيل قادم من منطقة وادي الاجبار وما حولها بمديرية سنحان بشكل اكثر وأشد من المره السابقة نحو صنعاء بأتجاه شميلة وشارع خولان ثم السايلة”. وتشهد العاصمة صنعاء في هذه الأثناء أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

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