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عدن - ياسمين التهامي - تختلف طبيعة جسم المرأة عن طبيعة جسم الرجل، وذلك لمرورها بمجموعة من المراحل مثل البلوغ والحمل وانقطاع الطمث وغيرها، ولذلك هناك أطعمة تحتاجها المرأة أكثر من الرجل.

هناك ارتباط وثيق بين الأطعمة التي نتناولها والصحة التي نتمتع بها، ولذلك يجب الاهتمام باتباع النمط الغذائي الصحي الذي يساعد في الحفاظ على الصحة وامداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها والوقاية من الأمراض.

جديد اب برس

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ولأن جسم المرأة يختلف عن جسم الرجل ويمر بالعديد من التغيرات، فهناك أطعمة تحتاجها المرأة أكثر من الرجل، وتتغير هذه الاحتياجات في كل مرحلة من مراحل حياة المرأة.

أطعمة تحتاجها المرأة أكثر من الرجل

فيما يلي أبرز الأطعمة التي تحتاجها المرأة أكثر من الرجل.

1- الأطعمة الغنية بالحديد

يعد الحديد من أهم العناصر التي يحتاجها جسم المرأة، ولكن تختلف كمية الحديدة المطلوبة وفقاً للمرحلة العمرية، فعلى سبيل المثال، تزداد حاجة جسم المرأة للحديد خلال الحمل، وتقل في مرحلة انقطاع الطمث.

ويتوفر الحديد في مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والدجاج والديك الرومي والأسماك واللفت والسبانخ والفاصوليا والعدس.

وتساعد الأطعمة الغنية بفيتامين سي في امتصاص الجسم للحديد، ولذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي بالتزامن مع الأطعمة الغنية بالحديد، مثل البرتقال والفراولة والكيوي والطماطم.

2- الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

يلعب حمض الفوليك دوراً هاماً في تقليل مخاطر العيوب الخلقية لدى الجنين، وبالتالي فهو من العناصر الهامة للمرأة قبل الحمل وأثناء الأشهر الأولى من الحمل، حيث تحتاج المرأة في المرحلة التي تسبق الحمل إلى 400 ميكروغرام يومياً من هذا الحمض، وتزداد حاجة الجسم إليه خلال الحمل والرضاعة، ويجب استشارة الطبيب بشأن الجرعة المناسبة.

عادةً ما يصف الطبيب مكملات حمض الفوليك للمرأة خلال هذه المرحلة، ويمكن الحصول عليه بشكل طبيعي من بعض الأطعمة مثل حبوب الإفطار والخضروات الورقية والفاصوليا والبازلاء والبرتقال.

3- الكالسيوم وفيتامين د

من المعروف أن المرأة أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وخاصةً مع تقدم العمر، ولذلك تحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، كما أنها بحاجة إلى فيتامين د الذي يعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم.

وللحصول على حاجة الجسم من الكالسيوم، يجب على المرأة أن تتناول الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم، ومنتجات الألبان بشكل عام.

ومن المهم أيضاً أن تتناول المرأة الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية والبيض والزبادي، كما ينصح بالجلوس أسفل أشعة الشمس الصباحية لمدة 15 دقيقة يومياً لإمداد الجسم بفيتامين د.

نصائح هامة للتغذية الصحية

يجب أن تتبع المرأة بعض النصائح للحصول على التغذية الصحية والسليمة، وتشمل:

الإنتباه إلى السعرات الحرارية: عادةً ما يكون لدى النساء عضلات أقل وكمية دهون أكبر في الجسم، وبالتالي فإن حاجة أجسامهن للسعرات الحرارية أقل، ولذلك يجب الإنتباه إلى كمية السعرات الحرارية التي تحصل عليها المرأة يومياً.

الاهتمام بممارسة الرياضة: تساعد الرياضة في الحفاظ على صحة الجسم إلى جانب النمط الغذائي الصحي، كما أنها تقلل من فرص زيادة الوزن وما يعقبها من مشكلات صحية.

عدم تناول المكملات دون الحاجة إليها: يفضل الحصول على العناصر الغذائية الهامة من الأطعمة وليس المكملات الغذائية، إلا في حالة وجود نقص لبعض العناصر في الجسم، فيقوم الطبيب بوصف بعض الفيتامينات الإضافية التي تحتاج إليها المرأة، وينبغي عدم الإفراط في تناولها حتى لا تسبب أضرار صحية.