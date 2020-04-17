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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" مقاتلات التحالف تقصف مأرب بـ 29 غارة جوية تفاصيل عن الاماكن المستهدفة !

شنت مقاتلات التحالف اليوم الجمعة ، 29 غارة جوية على مناطق عدة في محافظة مأرب.

وأكد مصدر أمني بالمحافظة أن طيران التحالف شن مساء اليوم ، ست غارات على مديرية مجزر ، وست غارات أخرى على مديرية صرواح.



ولفت المصدر إلى أن طيران التحالف استهدف المحافظة صباح اليوم ، بـ 16 غارة جوية ، منها عشر غارات على منطقة صلب ومناطق اخرى بمديرية مجزر ، وست غارات على مديرية مدغل.

وكان مديرية مدغل تعرضت امس الخميس ، لغارتين من قبل طيران التحالف.

جديد اب برس

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