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العم ناجي" اصابة الممثل الكوميدي اليمني الشهير بفيروس كورونا !

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عدن - ياسمين التهامي - العم ناجي" اصابة الممثل الكوميدي اليمني الشهير بفيروس كورونا !

قالت مصادر مطلعة إن ممثل يمني شهير أصيب بفيروس كورونا.

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقالت المصادر لبوابتي إن الممثل اليمني إبراهيم المريسي الشهير بالعم ناجي والمقيم في دولة الإمارات أصيب بفيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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