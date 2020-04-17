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عدن - ياسمين التهامي - العم ناجي" اصابة الممثل الكوميدي اليمني الشهير بفيروس كورونا !

قالت مصادر مطلعة إن ممثل يمني شهير أصيب بفيروس كورونا. جديد اب برس Advertisements ​ وقالت المصادر لبوابتي إن الممثل اليمني إبراهيم المريسي الشهير بالعم ناجي والمقيم في دولة الإمارات أصيب بفيروس كورونا.

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