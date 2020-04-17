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عدن - ياسمين التهامي - عريس في يوم اعدامة شاب يمني فعل شي "عجيب" شاهد بالصور !

الحـديدة ‏كان طلب الشهيد البطل ‎جهاد الحاج الأخير قبل إعدامه معوز أبيض تهامي وعقد فل تهامي وعكاوة رأس تهامية لبس عقد الفل التهامي ووضع العكاوة على رأسه وخرج إلى ساحة الإعدام شامخً الراس مبتسماً هذا هو البطل التهامي الذي اعدمته ‎المليشيات الحوثية يوم امس في الحديدة و شيع جثمانه الآلاف جديد اب برس Advertisements ​

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