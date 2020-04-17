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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الامارات تعلن الحرب في سقطرى وتحرك اول طائرة اماراتية عقب انقلاب الانتقالي على الرئيس هادي وسيطرته على الجزيرة تفاصيل !

أجلت دولة الإمارات أمس الخميس 11 مواطناً من رعايا عدة دول علقوا بجزيرة سقطرى وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك. جديد اب برس Advertisements ​ حيث تم إجلاء رعايا دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا الذين كانوا عالقين في جزيرة سقطرى خلال رحلة سياحية لهم. وأكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد بالهول أنه تماشيا مع الجهود التي تبذلها الإمارات في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد فقد قامت بإجلاء عدد من رعاية الدول الصديقة الذين كانوا عالقين في جزيرة سقطرى وتسهيل عمليات إعادتهم ‘إلى بلدانهم.

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