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عدن - ياسمين التهامي - العلامة الرئيسية التي تميز فيروس كورونا عن نزلات البرد !

وجد العلماء الأمريكيون أنه يمكن التمييز بين فيروس كورونا ونزلة البرد من خلال عدم وجود احتقان في الأنف.

وأوضحت دراسة نشرت نتائجها على موقع Eurekalert أن العرض الرئيسي الذي يمكن من خلاله تحديد COVID-19 في المراحل المبكرة، فقدان حاسة الشم ولكن دون وجود احتقان في الأنف. جديد اب برس Advertisements ​ وحسب “سبوتنيك” قال أحد مؤلفي الدراسة، أستاذ مشارك في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة والجراحة في جامعة تسينتسيناتي، أحمد سيدغات: “إن COVID-19 لا يرتبط بالأعراض التي ترتبط عادة بالبرد الفيروسي، مثل احتقان الأنف أو تشكل المخاط. مضضيفا فقدان الشم في غياب أعراض أخرى مرتبطة بتجويف الأنف يشير إلى أنه يجب عزل المريض والتحليل الفوري للكشف عن فيروس كورونا.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من مليوني شخص، وتوفي أكثر من 126 ألف شخص.بفيروس كورونا COVID-19.

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