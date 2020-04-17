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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الرئيس هادي والسلطات السعودية .يعلنون الحرب و. يصدرون الاوامر لقائد محور عسكري كبير لاقتحام هذه المدينة الجنوبية وإخراج الانتقالي منها بعد الفشل في التهدئة من قبل جواس تفاصيل !

اعلنت قوات جيش الشرعية ساعة الصفر لاستكمال السيطرة على معاقل الانتقالي في ابين التي يتخذها اتباع الامارات عاصمة لدولتهم وذلك بعد ضوء أخضر من الرئيس هادي الذي منح الانتقالي فرص عديدة لكن دون جدوى.

وكشفت مصادر قبلية عن توجيه قائد محور ابين عبدالله الصبيحي إنذارا أخيرا للمجلس الانتقالي لتسليم مدينتي زنجبار وجعار أو استخدام القوة لاستعادتها.

جاء ذلك خلال وساطة قادتها السعودية، اليومين الماضيين، بهدف انشاء قوة مشتركة لإدارة اهم مدينتين تخضعان للانتقالي في ابين.

وقالت المصادر أن الصبيحي هدد قبيل مغادرته اجتماع اللجنة المشتركة بضباط سعوديين في شقرة باقتحام زنجبار وجعار في غضون 48 ساعة في حال لم تسلم من قبل الانتقالي. جديد اب برس Advertisements ​

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