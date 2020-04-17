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عدن - ياسمين التهامي - القبض على قادة انشقوا مع كتائبهم عن الشرعية كرد سريع وصفعه قاضيه للـ «الامارات»..تفاصيل وصور

جديد اب برس Advertisements ​ مصدر محلي بسقطرى انه تم القبض على احد القيادات العسكرية المنشق عن الشرعية في سقطرى. واشار المصدر ان الشرطة العسكرية تقبض علی المتمرد قائد كتيبه ك ف 3 مشاه بحري بسقطرى. واضاف ان القائد العسكري الذي تم القبض عليه وايداعه سجن الشرطة العسكرية يدعى العقيد صالح جرهم. الجدير بالذكر ان قيادة كتيبة ك ف3 بقيادة العقيظ صالح جرهم اعلنت انشقاقها عن الشرعية وانضمامها للمجلس الانتقالي الجنوبي.

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