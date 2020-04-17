شكرا لقرائتكم خبر عن 3دحابشه لو امسك بهم ابناء الجنوب سيقطعون لحومهم ويرمونها للكلاب..وبالطبع هم ليسوا احد من هولاء الجنرال الاحمر او المرطبي او حتى طارق ..فمن تتوقع اين يكونوا..شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3دحابشه لو امسك بهم ابناء الجنوب سيقطعون لحومهم ويرمونها للكلاب..وبالطبع هم ليسوا احد من هولاء الجنرال الاحمر او المرطبي او حتى طارق ..فمن تتوقع اين يكونوا..شاهد

جديد اب برس Advertisements ​ خبير اقتصادي مقرب من جمعية البنوك اليمنية عن خفايا حملة اعلامية ممنهجة تنفذها بعض الابواق الإعلامية ضد عدد من البنوك والمصارف اليمنية المعروفة بالوطنية والشفافية، وبتمويل نافذين متورطين في قضايا فساد ساهمت في تدمير الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي على وجه الخصوص. وأوضح الخبير أن مواقع إخبارية وأقلام مأجورة وبتنسيق عبر شخص يدعي "رشيد الانسي" والذي تربطه علاقة فساد مشتركة مع حافظ معياد من خلاله عمله في كاك بنك واللجنة الاقتصادية، يتم من خلالها خلق اشاعات وتسريب اخبار كاذبة للنيل من بعض البنوك والمصارف اليمنية بينها بنكي التضامن والكريمي. يشار الى ان "بشير الأنسي" يعمل سمسارًا لمحافظ معياد ومن خلاله يتم تمرير صفقات فساد متعددة في البنك المركزي بمحافظة عدن. وكانت مصادر إعلامية قد تناولت في وقت سابق المخالفات في عمليات المصارفة، التي تورط فيها حافظ وقيامه بتسخير منصبه في قيادة البنك المركزي وفي رئاسة اللجنة الاقتصادية لصالح بنك التسليف الزراعي المعروف اختصارا (كاك بنك)، كما سخر المنصب لخدمة تاجر النفط أحمد العيسي. وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الحملات الممنهجة هي نتيجة تضارب المصالح القائمة بين اقطاب في أجهزة الحكومة الشرعية، والتزام قيادة البنوك المستهدفة بنهج الشفافية في العمل المصرفي ورفضها التورط في قضايا فساد او مضاربة بالعملة.

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