- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي يكشف تفاصيل جديدة حول مخالطي حالة كورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020
كشف الصحفي اليمني، فارس الحميري، تفاصيل جديدة حول من خالطوا حالة الإصابة الوحيدة بفيروس كورونا المستجد، التي جرى تسجيلها في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت .
وقال الحميري في منشور له على حسابه في الفيسبوك، نقلاً عن مسؤول صحي لم يكشف هويته، ان معظم المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا في الشحر رفضوا أخذ عينات فحص للتأكد من حالتهم، بما في ذلك الحلقة المغلقة، واكتفوا بالحجر المنزلي.
واضاف المسؤول بحسب الحميري "عجزنا في إقناعهم بأخذ عينات فحص" .. مؤكداً أنهم يواجهون إشكالية كبيرة في الإمكانيات ولديهم مسحات فحص محدودة جداً .
واعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الأسبوع الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن، بمدينة الشحر .. مؤكدة أن الحالة مستقرة وأنه يجري حصر الحالات التي خالطتها خلال الفترة الماضية .
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي يكشف تفاصيل جديدة حول مخالطي حالة كورونا في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.