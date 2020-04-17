صحفي يكشف تفاصيل جديدة حول مخالطي حالة كورونا في حضرموت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

كشف الصحفي اليمني، فارس الحميري، تفاصيل جديدة حول من خالطوا حالة الإصابة الوحيدة بفيروس كورونا المستجد، التي جرى تسجيلها في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت .

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وقال الحميري في منشور له على حسابه في الفيسبوك، نقلاً عن مسؤول صحي لم يكشف هويته، ان معظم المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا في الشحر رفضوا أخذ عينات فحص للتأكد من حالتهم، بما في ذلك الحلقة المغلقة، واكتفوا بالحجر المنزلي.

واضاف المسؤول بحسب الحميري "عجزنا في إقناعهم بأخذ عينات فحص" .. مؤكداً أنهم يواجهون إشكالية كبيرة في الإمكانيات ولديهم مسحات فحص محدودة جداً .

واعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الأسبوع الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن، بمدينة الشحر .. مؤكدة أن الحالة مستقرة وأنه يجري حصر الحالات التي خالطتها خلال الفترة الماضية .