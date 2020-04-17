شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى المخا يستكمل تجهيز غرفة عمليات مشتركة للإبلاغ حول كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020 إستكملت إدارة مستشفى المخا العام غرب محافظة تعز، تجهيز غرفة عمليات مشتركة وطوارئ لإستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد اوفيد 19 في المخا ومديريات الساحل الغربي .

ونقل موقع نيوز يمن عن مدير المستشفى الدكتور، نصر عسكر، إن مهام غرفة العمليات التي مولت تجهيزها السلطة المحلية بالمخا ممثلة بالمدير عبد الرحيم الفتيح، لا تقتصر على الإبلاغ عن الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وإنما سيتم توسيع مجال الخدمات والتعاون مع المواطنين الذين لم يستطيعوا الخروج من المنازل لأسباب مادية أو صحية عند المرض من أجل إيفاد طبيب إلى المنازل وإعطائهم الأدوية اللازمة وفقا للإمكانات المتاحة لدينا. وأهاب د/ عسكر بالمواطنين الاتصال برقم غرفة العمليات المشتركة (04361220) في حال الاشتباه بأي حالة إصابة.

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