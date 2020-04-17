شاهد.. تنفيذ حملة توعية للوقاية من كورونا بالتحيتا في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

نفذت شرطة مديرية التحيتا حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد19) المستجد، برعاية إدارة أمن محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن .



وأشرف على تنفيذ الحملة مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد إسماعيل محمد قادروة بمعية مدير أمن مديرية التحيتا النقيب خالد رامي ومدير التثقيف الصحي بمكتب الصحه الدكتور حمدي رمادي .

وجرى خلال الحملة توزيع البروشورات والملصقات والكمامات والقفازات على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة وعلى الباعة المتجولين في المدينة .

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وفي الحملة طافت سيارات شرطة التحيتا، الشوراع والأسواق لتوعية المواطنين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا ، وتنبيههم بمخاطر التجمعات السكانية والإزدحام في الأسواق ، كما قامت بتوعية المواطنين بأهمية غسل اليدين وإتباع الإرشادات الموضحة للوقاية من الإصابة بالفيروس .

ولاقت الحملة ارتياح شعبي وتعاون وتفاعل إيجابي كبير من قبل المواطنين نظراً لما لها من أهمية في تعزيز الوعي الإجتماعي ونشر الثقافة الصحية.