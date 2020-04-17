الحكومة تناقش مع البنك الدولي مشاريعه الحالية والجديدة في اليمن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

الخليج 365 - وكالات

ناقش اجتماع مشترك موسع رفيع المستوى لفريق الحكومة اليمنية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، وفريق البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لليمن ومصر وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي مارينا ويس، محفظة مشاريع البنك الدولي الحالية والجديدة في اليمن.



وأقر الإجتماع الذي جرى عبر الاتصال المرئي والمسموع، الاتفاق على قيام وزارة التخطيط بالتنسيق لعقد عدد من اللقاءات بين فريق البنك الدولي – مكتب اليمن والوزارات المعنية، حول تفاصيل التنفيذ للمشاريع الحالية والجديدة، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

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وجرى خلال الاجتماع تقييم كامل لمشاريع البنك الدولي من قِبل المدير القطري لمكتب البنك الدولي في اليمن رجاء قطان، كما استعرض فريق البنك الدولي، المشاريع الحالية لمحفظة مشاريع البنك في اليمن التي شملت مشاريع إيصال الخدمات الحضرية المتكاملة، والاستجابة للطوارئ والأزمات، والاستجابة الطارئة لتوفير الكهرباء، والرعاية الصحية والتغذية، والاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

وتطرق الإجتماع لمراجعة مشاريع المحفظة الجديدة وأهمها مشروع التعليم اليمني المتمثل بإعادة التعليم والتعلم، والذي يهدف إلى استدامة الوصول إلى التعليم الابتدائي، وتحسين ظروف التعلم وتعزيز قدرات قطاع التعليم في مناطق المشروع المستهدفة، ومشروع إعادة تأهيل المياه والصرف الصحي، الهادف إلى تحسين التكيف مع الأوضاع المائية في اليمن من خلال إعادة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق حضرية مختارة، وتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات رئيسية في العمليات والصيانة، وتحسين التخطيط للموارد المائية ورصدها.

وتم كذلك مراجعة مشروع الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، الذي من المقرر أن يعالج تدخلات رئيسية في المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المرافق الصحية، ومنافذ الدخول، ومراكز العزل، وأماكن تجمع الأسر والمجتمع المحلي، وذلك خلال الفترة المقترحة للمشروع المحددة بحوالي 5 سنوات، إضافة إلى مشروع الربط بخط الحياة للحالات الطارئة في اليمن، حيث يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في توفير فرص لريادة الأعمال والتشغيل لسكان الريف في المناطق الريفية الفقيرة في اليمن وتحسين مستوى وصول الطرق إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية الهامة، وتنفيذ إصلاحات طارئة على طول ممرات النجاة، وحماية العاملين في الخطوط الأمامية في خدمات النقل من عدوى / انتقال COVID-19، والدعم المالي لشركات خدمات النقل الريفية، وتعزيز القدرة الإدارية لمؤسسات قطاع النقل العام.

وجرى خلال الاجتماع كذلك مراجعة مشروع مقترح لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لفيروس كورونا المستجد، والذي يهدف إلى تحسين الأمن الغذائي، ولا سيما الاستجابة لفيروس كورونا المستجد COVID-19، من خلال تزويد السكان المستضعفين بالدعم النقدي والعمالة المؤقتة وزيادة الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية، وكذا مشروع مقترح تعزيز الاستعداد والقدرات لمشروع مواجهة الجراد الصحراوي في اليمن، والذي يهدف إلى مساعدة بلادنا على الاستعداد لمواجهة غزو الجراد والسيطرة عليه والاستجابة له، وتقديم دعم لشبكة الأمان واستعادة سبل العيش للأسر المتضررة وتحسين أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.